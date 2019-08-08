Bisiklette çifte madalya

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor Bisiklet Takımı, başarılarına bir yenisini ekledi. Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılan turuncu-yeşilliler, şampiyonadan bir madalya ile dönmeyi başardı.U15 kategorisinde üçüncülük elde etti. Eren, kürsüde Alanyasporlu forması ile şehrimizi temsil etti. Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katılan bir başka Alanyalı sporcu olan Sırma Nur Aydın da, kategorisinde ikincilik kazandı.