Bisiklette çifte madalya

Alanyaspor Bisiklet Takımı, başarılarına bir yenisini ekledi. Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılan turuncu-yeşilliler, şampiyonadan bir madalya ile dönmeyi başardı. Antrenörler Yunus Yetkin ve Akın Kılıç gözetiminde yarışa katılan sporculardan Eren Kaim,
U15 kategorisinde üçüncülük elde etti. Eren, kürsüde Alanyasporlu forması ile şehrimizi temsil etti. Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katılan bir başka Alanyalı sporcu olan Sırma Nur Aydın da, kategorisinde ikincilik kazandı.