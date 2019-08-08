Bu kampanya ev sahibi yapar

CORENDON

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Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi'nde yeni kampanya başlatıldı. Kamu bankalarının konut faizlerini 0.99'a indirmesiyle birlikte yeni bir satış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında peşinat sıfırlanarak 1 yıl ötelenip vade farksız 5 yıla bölündü. 180 ayda 0,69'a çekilen vade oranı ile 1+1 daireler 1.200 TL'den, 2+1'ler 2.000 TL'den, 3+1'ler 3.000 TL'den başlayan sabit taksitlerle satışa sunuldu.Antalya Projesi'nde tüm etapların planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ettiği açıklandı. 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede 6 bin 417 konutluk ilk etabın çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığı ifade edildi. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren Konut Der ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 0.99'luk konut faiz indiriminin hem sektöre hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdığını söyledi. Elmas, "Bu önemli adıma kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakarlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sur Yapı olarak Antalya projemizi kapsayan yeni bu kampanyayı hayata geçirdik" dedi. Elmas, projedeki ilk etaptaki daireleri Aralık ayında teslim etmeyi planladıklarını vurguladı.Corendon Airlines, yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl 500 şirket arasında 365'inci sırada olan Corendon, bu yıl yerini 273'üncü sıraya yükseltirken, ciros en çok artıran şirketler arasında da 16'ncı sıraya yerleşti. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesindeki yükselişimiz, bizim için bir motivasyon kaynağı. Bu başarılardan yola çıkarak daha iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Kurulduğu yıldan beri, artan bir başarı grafiği ile yoluna devam eden Corendon Airlines olarak her geçen yıl hedeflerini gerçekleştirmenin ve hatta bu hedeflerden daha fazlasını başarabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.