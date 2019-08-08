Elmalı’da ücretsiz masa tenisi kursu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binasında bulunan salonda masa tenisi eğitimleri devam ediyor.Otomatik robot ve profesyonel eğitmen eşliğinde gerçekleşen kurslara katılan kursiyerler 2 ay sonunda ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilecek düzeye geliyor. Katılımın yüksek olduğu tenis kurslarına kayıtlar iki aylık dönemler halinde yapılıyor.