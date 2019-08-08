Elmalı’da ücretsiz masa tenisi kursu

Büyükşehir Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binasında bulunan salonda masa tenisi eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerden 10 yaş ve üzeri tüm sporseverler ücretsiz yararlanabiliyor.
Otomatik robot ve profesyonel eğitmen eşliğinde gerçekleşen kurslara katılan kursiyerler 2 ay sonunda ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilecek düzeye geliyor. Katılımın yüksek olduğu tenis kurslarına kayıtlar iki aylık dönemler halinde yapılıyor. Kurslar için 0242 618 3989 numaralı telefondan ve www. asatspor.com adresinden bilgi alınabilir.