Geri sayım başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera bale festivali, 26'ncı Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya'daki 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 Eylül'de başlıyor. 1994'ten bu yana Aspendos Antik Tiyatrosu'nun mistik atmosferinde gerçekleşen festivalin açılışı, İstanbul Devlet ve Opera Balesi'nin (DOB) sahneye koyacağı 'Carmen' operasıyla yapılacak.Açılış eserinin ilk temsilinde başrolü Bolşoy Tiyatrosu solisti Yulia Mazurova, ikinci temsilde ise Rus mezzo-soprano Anastasia Boldyreva üstlenecek. 18 Eylül'e kadar sürecek festivale İstanbul DOB, Antalya DOB ve Antalya DOB'un yanı sıra yurt dışından Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği katılacak. 1 ve 2 Eylül'de 'Carmen' operası (İstanbul DOB), 8 Eylül'de 'Kuğu Gölü' balesi (Viyana DOB), 12 ve 13 Eylül'de 'Aida' operası (Antalya DOB), 16 Eylül'de 'Troya' operası (Ankara DOB) sahnelenecek. Festival, 18 Eylül'de Antalya DOB'un 'gala' konseriyle sona erecek. Festivalin bilet fiyatları ise 50, 100 ve 150 TL.