Not verip bisikleti kaptılar

BUGÜN NELER OLDU

İçişleriBakanlığı tarafından Antalya Valiliği himayesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyasında anne ve babalarına not veren çocuklar ödüllendirildi. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaya karneleri gönderen çocuklar, çekilişle bisiklet kazanmayı hak etti.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, düzenlenen bisiklet teslim töreninde, trafik kazalarını önlemek amacıyla çocuklar sayesinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Karaloğlu, "Antalya'mızda Ölümle Tokalaşma kampanyamız vardı. Özellikle araçlarda kemer güvenliğini susturan sahte tokaların araçlarımızdan ve hayatımızdan uzaklaşmasını sağlayan kampanyamız destek gördü" dedi. Karaloğlu, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyanın uygulandığı tarihten bugüne kadar ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarında çok ciddi bir azalma olduğunu aktardı. Karaloğlu Muhammet Batuhan Ceylan, Gizem İnce, Muhammet Şefik Kızılkaya'ya bisikletlerini armağan etti. Mustafa Efe Kama, Zeynep Utancık ve Defne Kardeş'e ise belgeleri takdim edildi.