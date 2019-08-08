Ölüme meydan okuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye'dekiBabadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor. Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor.Manzaranın göründüğü kayalıklarda geçen yıl hamile bir kadının düşerek yaşamını yitirmesine rağmen önlem alınmaması tepki çekiyor. Bölge halkı, kayalıklara acil bir seyir terası yapılmasını istedi. Kelebekler Vadisi'ne tehlikenin önüne geçmek için en azından uyarısı levhalar koyulması talep edildi.