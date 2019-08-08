Sağlığınızdan olmayın

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AntalyaEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayram alışverişinin birliğe bağlı esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Dere, Kurban Bayramı'na özel hediyelik ve ikramlıkların temin edilebileceği en doğru adresin esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyledi. AESOB Başkanı Dere, "Esnaftan yapılan alışveriş kent ekonomisine direkt katkı sağlar. Antalya ekonomisinin daha çok güçlenmesi adına AVM'ler yerine esnafı tercih edin. Merdiven altı üretim ve satış yapan yerlerden kesinlikle alışveriş yapmayın. Buradaki ürünler kalitesiz olduğu için hem maddi kayba hem de sağlık sorunlarına yol açabilir " dedi.Bayramlık ikramlarda merdiven altı üretimlerden uzak durulmasını öneren AESOB Başkanı, "Hemşehrilerimiz ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ayrıca, kurban satın alımında ve kesiminde de vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Belediyelerimiz tarafından denetimleri gerçekleştirilen kurban satış ve kesim yerleri tercih edilmeli. Kesimler işinin ehli kasaplar tarafından dinimize uygun yapılmalı, kurban eti ve derisinin zayi olmaması açısından oldukça önemli" diye konuştu.