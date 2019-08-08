Tempoyu artırdı

BUGÜN NELER OLDU

Bolu kampını tamamlayarak evine dönen Antalyaspor çalışmalarına ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ediyor. Sabah fitness salonunda çalışan kırmızı- beyazlılar akşam antrenmanını sahada gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmalarda hava sıcak olmasına rağmen Akrep tempo artırdı.Turnuvayı yeşil takım kazandı.