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Tempoyu artırdı

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Tempoyu artırdı
Bolu kampını tamamlayarak evine dönen Antalyaspor çalışmalarına ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ediyor. Sabah fitness salonunda çalışan kırmızı- beyazlılar akşam antrenmanını sahada gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmalarda hava sıcak olmasına rağmen Akrep tempo artırdı. Akşam antrenmanının sonunda iki grup halinde serbest oyun oynayan futbolcular, çalışmayı turnuva maçı ile tamamladı. Turnuvayı yeşil takım kazandı.
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Tempoyu artırdı
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