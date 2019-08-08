THK bu yıl 7 ilçede deri toplayacak

BUGÜN NELER OLDU

Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. THK Şube Başkanı Süleyman Girgin, vatandaşları kurban derisi bağışına çağırdı. Bayramda Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile THK'nın 7 ilçede deri toplayacağını belirten Girgin, "Bu ilçelerimiz Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik ve Kemer. Belediyelerin organize ettiği 12 kesim noktasından derileri THK olarak biz toplayacağız. Deri toplayan görevlilerimizin üzerinde THK logolu sarı yelek olacak ve keçi, sığır ve koyun derisi için farklı renklerdeki makbuz verecekler" dedi.Antalya'nın sıcak bir şehir olduğu vurgulayan THK Başkanı Girgin, "Kurban kesildikten sonra derinin ziyan olmaması için hemen tuzlanması gerekli. Hem hijyen hem de milli ekonomiye katkı açısından derinin tuzlanması önem taşıyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0530 575 30 96' ve '0242 324 48 80' nolu telefonları arayarak araç talebinde bulanabilirler" diye konuştu