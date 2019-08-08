Trafikte biraz daha dikkat

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Antalya'nın Serik ilçesi ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı. İki kazanın da dikkatsizlik sonucu yaşandığı belirlendi. Serik'teki kaza, D-400 Antalya- Alanya yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden Hasan Akan yönetimindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı servis midibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücü Hasan Akan ile midibüsteki 8 aylık hamile kadının da aralarında bulunduğu otel çalışanı 3 kadın yaralandı.Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise Ertaş Solmaz idaresindeki 33 AAH 294 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, dikkatsizlik sonucu Ayşe Uysal Erkek yönetimindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem ve Reyyan Gökmen, İbrahim ve Yusuf Uysal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim Uysal ilk müdahalelerin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildi.