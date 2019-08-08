Turizme tur darbesi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkan turistleri taşıyan cipin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması ve 1 kişinin yaşamını yitirmesi 10 kişinin de yaralanmasına hız tutkusunun yol açtığı iddia edildi. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, safari ciplerini kullanan şoförlerin hız tutkusunun kazalara yol açtığını söyledi. 20 METRE UÇTU Alanya'da Sapadere Kanyonu'na safariye giden turistleri taşıyan Nazmi Kaplan'ın kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cip, önceki gün yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, cipte bulunanlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bölgeye ulaşan ekiplerin uçurumdan çıkardığı 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 yaralı, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. HOLLANDALI TURIST ÖLDÜ Kazada yaralanan Estonya vatandaşı Nikita Shırokov (17), Anne İrina Shırokov (46) Aleksandra Shırokov (46), Rusya vatandaşı Mikail Palashkow (47), Hollanda vatandaşı Franny Vandongen (44), Rus Anna Sherhkova (47), Vera Polishova (16), Stanislav Sherchova (32) ve Nazmi Kaplan, Hollanda vatandaşı Tycho Kerkhof ve eşi Selinda Kerkhof'un tedavileri ise devam ediyor. Hollandalı Rudy Johannes Kerkhof (46) ise yaşamını yitirdi. ŞOFÖRLER DENETLENMELİ Kazadan sona açıklama yapan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, safariye çıkan cip şoförlerinin denetimsizliği ve hız tutkusu nedeniyle kazaların yaşandığını söyledi. Bacak, "Şoförlerin denetlenmesi lazım. Mesele hızlı tutkusudur" deKazadan sonra gözaltına alınan cip şoförü Nazmi Kaplan ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay anında aşını hız yaptığı ileri sürülen Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.