Yelkenler fora

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Isparta'da açılan yelken kursu, Eğirdir Gölü'nde 208 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Pahalı bir spor olarak bilinen yelkende, 5-15 yaş arası çocuklara yönelik kurs eğitimler Isparta'da ücretsiz olarak veriliyor.Yelken Antrenörü Ahmet Şahan, kurslara katılan öğrencilerden yetenekli olanlarının sporcu olarak seçildiğini söyledi. Şahan, "Türkiye'de bu sporun ücretsiz olarak yapıldığı tek il burası. Diğer illerde bu kurslar yüksek ücretlerle yapılmakta. Her bütçeye sahip ailelerin çocukları burada spor yapabilmektedir" dedi. Isparta'da gün geçtikçe ilginin arttığı yelken sporunu yapan öğrencilerden Nisa Naz Kayacan, "Yelken ile özgüvenimiz artıyor, tek başımıza bir şeyler yapmayı başarıyoruz. Hedefim ilk 10'a girmek" diye konuştu.