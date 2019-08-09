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‘100Yüz 100Ülke’ fotoğraf sergisi

Giriş Tarihi: 9.8.2019
‘100Yüz 100Ülke’ fotoğraf sergisi
TÜRKİYE'DEKI havalimanlarını dolaşan '100Yüz100Ülke' isimli fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda açıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan fotoğraf tutkunu Mustafa Çankaya'nın havalimanı sahası içinde çektiği fotoğrafların yer aldığı '100Yüz100Ülke' sergi, Ankara- Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Antalya Havalimanı İç Hatlar asma katta açıldı. Türkiye'deki havalimanlarını dolaşan serginin açılışına Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz'ın yanı sıra sergi sahibi Mustafa Çankaya katıldı.
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‘100Yüz 100Ülke’ fotoğraf sergisi
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