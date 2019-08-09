Abdullah ağlattı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdullah Batı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Abdullah'ın ölümü çevresini yasa boğdu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Korkuteli Eski Belediye Başkan yardımcısı ve Konyaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Batı'nın oğlu Abdullah Batı, Korkuteli Yeni Mahalledeki evlerinin önünde bisikletten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah, önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Abdullah, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Abdullah Batı'nın cenazesi dün Korkuteli Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. İş ve siyaset dünyandan bir çok simi katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Baba Batı, sosyal medya hesabından, Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu" paylaşımında bulundu. Abdullah'ın bu yıl ilkokuldan mezun olduğu belirlendi.