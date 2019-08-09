Adrenalin zamanı

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Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde uçmak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar geçiriyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, Babadağ'ın yamaç paraşütünde dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi. Akçay, "Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin uçuş yapıldı. Bu bayramda uçuş sayısının 10 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.