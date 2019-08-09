Alanyaspor eve dönüyor

Aytemiz Alanyaspor'un Avusturya kampı bugün sona eriyor. Sezon hazırlıklarına Alanya'da başlayan, ardından ilk etap kampı için Topuk Yaylası'na giden ve buradaki kampın ardından 3. etap kamp çalışması Avusturya'ya geçen Alanya temsilcisi, kampı yarın tamamlayacak ve Alanya'ya geri dönecek.

BRESCİA'YI 2-0 YENDİ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kamp için yurtdışını seçen turuncu yeşilli takım, Avusturya'da 3 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlarda Schalke 04'e 2-0 yenilen Alanyaspor, Al Wasl ile de 2-2 berabere kaldı. Kampın son hazırlık maçını da önceki akşam İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ile yapan turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak kampı tamamladı. SIRADA KAYSERİ VAR

Bayramın birinci gününü izinli geçirecek olan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra tesislerde toplanarak ligin ilk haftasındaki Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.