Antalya bir cennet

Ukrayna'dan dans gösterisi için 2004 yılında geldiği Antalya'ya hayran kalan ve bir gösteri sırasında seyircileri arasında oturan ve tesadüfen tanıştığı Suat Deniz ile 9 yıldır mutlu bir evlilik yürüten Alesya Savchenko, Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı görüyor. Suat deniz ile bir araya geldiklerinde zaman zaman işaretlerle anlaştıklarını ve 2010'da Türk ve Rus kültürünü yansıtan bir düğünle evlendiklerini söyleyen Savchenko, Timuçin (6) ve Sinan (3) isminde iki oğullarından sonra üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

ÇOK ŞANSLIYIM

Alesya Savchenko, Antalya'da eşinin de desteğiyle dans stüdyosu açtı. Türk, Rus ve Japon çocuklara iki dilde eğitim veren Savchenko'nun yetiştirdiği lisanslı sporcular, katıldıkları birçok yarışmada derece elde etti. Savchenko, hem hayalini gerçekleştirmenin hem de ailesine ekonomik katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor. "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok mutlu olmuştum" diyen Savchenko, "Burası Akdeniz, aman Allah'ım muhteşem dedim. Gerçekten Türkiye çok güzel, burada yaşadığımız için şanslıyız. Benim vatanım Türkiye. Annem ve babam da Antalya'ya taşındı. Eşimle, dilimiz, kültürümüz farklıydı ama biz sevgi ve saygıyla bunları aştık. Çocuklarımız, Rusça, Almanca ve Türkçe konuşuyor. Mutfağa eşimle giriyoruz. Cacık ve pilav yapmasını çok seviyorum" dedi.

DİL VE DİNİN ÖNEMİ YOK

Suat Deniz ise ilk kez sahnede gördüğü eşine hayran kaldığını, yabancı olduğunu öğrenince şaşırdığını anlattı. Mutlu bir aile olduklarını vurgulayan Deniz, "Dilin, dinin, ırkın hiçbir önemi yok. Karşılıklı sevgi, saygı ve empati çok önemli" diye konuştu.