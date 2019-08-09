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Başkan Adlıhan Dere etiket denetimine çıktı

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Başkan Adlıhan Dere etiket denetimine çıktı

GEÇEN ay Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ani bir denetim yaptığı ve bir çok ürünücn etiketsiz olduğunun belirlendiği İki Kapılı Han, Kale Kapısı ve Kapalı Yol'daki esnafları bu kez Antalya Esnaf Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan dere denetledi.

UYARILAR İŞE YARADI
AESOB Başkanı Dere, esnafların etiket uyarısını dikkate aldıklarını gördüğünü söyledi. Başkan Dere, "Esnafımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da turistin çarşıya gelmesiyle ilgili üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Adlıhan Dere etiket denetimine çıktı
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