Bayram için hazırlık

Antalya, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı'nın huzurlu ve sorunsuz geçirilebilmesi için çalışmalar tamamlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için 24 saat aralıksız çalışıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler kentin giriş ve çıkışlarında ve belirlenen noktalarda asayiş uygulamalarını devam ettiriyor. En küçük olumsuzluğa anında müdahale ediliyor. Poliste izinler iptal edildi, trafikten, asayişe, deniz polisinden hava şubesine kadar ekipler bayram süresince görev yapacak.

SOKAKLAR TARANIYOR

Antalya Polisi tatilcilerin ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak alış-veriş yaptığı yerlerde 24 saat görev yapıyor. Esnaf ile bire bir görüşme halinde olan ekipler en küçük şüpheyi dahi değerlendiriyor. Vatandaşın huzurunu kaçıran en küçük olumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Yunus ekipleri ise özellikle büyük AVM'ler ve vatandaşın yoğun bulunduğu noktalarda görev yapıyor.

TEDBİRLER ALINDI

Burdur Valisi Hasan Şıldak, vatandaşın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için bir dizi tedbir aldıklarını açıkladı. Şıldak, belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve İl Telekom Müdürlüğü'nün de gerekli tedbirleri alacağını kaydetti. Isparta Valiliği de bayram öncesi vatandaşın sorun yaşamaması için emniyet, belediye ve tüm kamu kuruluşlarının bayramda aralıksız hizmet vereceğini açıkladı.



KURBAN TİMİ KURULDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için özel ekip kurdu. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekipte yer alan Veteriner Hekim Ozan Ünal ve 2 görevli, kaçan hayvanların yakalanması için görev yapacak. Veteriner Hekim Ozan Ünal, zabıtanın 153 numaralı telefonuna gelen ihbarlara gideceklerini söyledi.



EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi de halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak. Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, 19 ilçede arefe, bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşların mezarlara dikmesi için çiçek dağıtımı da yapılacak. İlçelerde de zabıta ekipleri tatlı ve gıda maddesi satışı yapan işyerlerini denetledi.