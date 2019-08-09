Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Antalyaspor, transfer çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor. Öncelikli olarak sol bek ve santrfor mevkilerine takviye yapmayı planlayan Antalyaspor, bugüne kadar kadrosuna 4 ismi katarken, takımın yaş ortalamasını da önemli ölçüde düşürdü. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon öncesi genç oyunculara öncelik verirken, bugüne kadar kadrosuna 33 yaşındaki Aatif, 21'er yaşındaki Harun Kavaklıdere ile Ufuk Akyol ve 19 yaşında Paul Mukairu dahil edildi. 4 futbolcunun yaş ortalaması 23.5'e denk gelirken, Antalyaspor'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerin yaş ortalamasının çok altında olması dikkat çekti. Antalyaspor, yeni sezon öncesi Barrada (30), Osman Çelik (27) ve Ozan Evrim Özenç'in (26) sözleşmelerini fesih ederken, Vainqueur (31) ve Drole (21) ise kiralık olarak başka takımların yollarını tuttu.

4.5 YAŞ FARK VAR

Akrep'te, Zeki Yıldırım (28) ve Yekta Kurtuluş'u (33) ise kadro dışı bırakırken, futbolculardan kendilerinden kulüp bulmasını istedi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bu 7 futbolcunun yaş ortalaması ise 28 olarak dikkat çekiyor. Antalyaspor bu operasyonla birlikte daha şimdiden 4.5 yaş gençleşti.

5 İSME A TAKIM DAVETI

Antalyaspor'da yeni transferlerin yanı sıra hazırlık kampında yer alan genç isimler de dikkat çekti. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın isteğiyle 21 yaş altı 5 futbolcu daha A takımla çalışmalara katıldı. Yakup Mert Çakır (20), Erman Vardar (17), Halil İbrahim Sevinç (17), Cenk Şen (18) ve Bünyamin Balcı (19) bu sezon forma bekleyen genç isimler olacak.