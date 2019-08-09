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Hamile eşini bıçakladı

’da cezaevi firarisi Murat Ç., 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.’yi bir polisle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçakladı

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Hamile eşini bıçakladı

Antalya'da cezaevi firarisi Murat Ç. (36), cep telefonunda bir polisle samimi fotoğrafını gördüğü 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.'yi, 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Zehra Ç. hastanede tedavi altına alındı.

BIÇAKLADI 112'Yİ ARADI
Olay, 3 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi Murat Ç., cezaevine girmeden önce eşine verdiği cep telefonunda, iddiaya göre bir polisle eşinin samimi fotoğraflarını gördü. Fotoğrafı eşi Zehra Ç.'ye gösteren Murat Ç., "Nefsime yenik düştüm ve seni aldattım" sözünü duyunca mutfaktan aldığı bıçakla 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı. Ardından 112 acili arayan Murat Ç. eşini bıçakladığını söyledi.

DURUMU KRİTİK
Evden çıkan Murat Ç., gördüğü polis ekibine eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Murat Ç. gözaltına alındı. Murat Ç. tutuklandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Zehra Ç. ile 7 aylık bebeğinin durumu ciddiyetini koruyor.

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Hamile eşini bıçakladı
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