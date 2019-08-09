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İşadamı düştü

Giriş Tarihi: 9.8.2019
İşadamı ikinci kattan düştü
ANTALYA'DA Topal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Topal, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönem Kepez ilçesinde MHP'den meclis üyeliği yapan Topal, damadının evinde sabah saatlerinde balkona çıktı. Balkonda bir süre oturan Topal baş dönmesi sonucu ikinci kattan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Mahmut Topal'ı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Topal ameliyata alındı. Topal'ın durumu ciddi.
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İşadamı ikinci kattan düştü
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