Otel çalışanlarına motivasyon turu

BUGÜN NELER OLDU

Club Hotel Phaselis Rose çalışanları her yıl olduğu gibi bu yılda yat turunda bir araya geldi. Moral ve motivasyon amaçlı düzenlenen tura katılanlar unutulmaz anlar yaşadı. Oldukça yoğun geçen sezonda üç ayrı yat turu düzenlenirken, 500 kişinin çalıştığı Club Hotel Phaselis Rose'de tüm çalışanlar düzenlenen bu yat turlarına katıldı. Otelin Genel Müdür Şinasi Gürocak'ın da eşlik ettiği turda denizden yararlanan çalışanlar, Tekirova sahilleri, Çıralı, Olympos ve Kleopatra Koyu istikametinden geçerek otele geri döndü.