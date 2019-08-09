Otizmlilere özel terapi

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin ortak çalışması ile engeller tek tek kaldırılıyor. Otizmli çocuklar, yaz tatili boyunca yüzme dersi alıyor ata binip terapi yapıyor.

ÖFKE KRİZİ ÖNLENİYOR

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, bu uygulamanın Türkiye'de sayılı illerde ve sayılı belediyeler tarafından yapıldığını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün otizm konusunda çok duyarlı bir belediye başkanı olduğuna değinen Baz,"Her zaman bizlerin yanında olan ve Kepez'de engelleri kaldıran Başkan Tütüncü'ye çok teşekkür ederiz" dedi. Yüzme terapisinin otizmli çocuklara büyük faydası olduğuna değinen Baz, "Eve kapanan çocuklarımızda öfke patlaması görülüyor. Vücuttan atılamayan fazla enerji öfke krizi olarak ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da kullanılan ilaçların dozunda artışa gidiliyor. Vücuttaki enerjinin atılması için bu çocuklarımızın spor yapması gerekiyor. Sporla öfke krizleri de engellenmiş oluyor. Sporun nasıl ki vücudumuza ve sağlığımıza faydası varsa, zihin için de büyük önem teşkil ediyor " diye konuştu.