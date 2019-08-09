Rezalete ceza yağdı

Antalya'nın ?Konyaaltı sahilinde engelliler için ayrılan yerlere araçlarını park edenlere polis ceza yağdırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, engelli sürücülere ayrılmış park yerlerinin işgaline yönelik yaptığı denetimlerde, Konyaaltı Sahili'nde çalışmalara ağırlık verdi. 7 kilometrelik sahilde engelliler plajı ve plaja ait engellilere ayrılmış otoparklarda denetimler artırıldı. Geçen yıl engelli araç park yerini ihlal eden 841 sürücüye 182 bin TL, bu yılın 7 ayında ise 2 bin 362 sürücüye 508 bin TL ceza uygulandı. Engelli park ihlalinin ceza tutarı ise 2 bin 16 liraya.

İŞARET SORUNU YAŞANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün, Konyaaltı Sahili'ndeki yeni düzenleme sonrasında engellilere yönelik plaj ve özel park alanları yapıldığını söyledi. Şengün, "Ancak buraları, engelliler gibi engelsiz sürücülerin de kullandığını görüyoruz. Plakalardan engelli işareti zorunluluğu kaldırıldığı için burada bir karışıklık var" diye konuştu.