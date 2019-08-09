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Şampiyonlara teftişi

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Şampiyonlara Vali teftişi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Kafes Kuşları Derneği Başkanı Aziz Çetin ile Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkan yardımcısı işadamı Oğuz Özkaya'yı ziyaret edip, uluslararası yarışmalarda ödül alan kuşları inceledi. Çetin'e ait çiftlikte bulunan kuşları yakından inceleyen Karaloğlu, kuş türleriyle hakkında bilgi aldı. Yarışmalarda uluslararası hakemlik yapan Çetin ve Özkaya ile bir süre sohbet eden Vali, kuş beslemenin insanı stresten uzaklaştırdığını söyledi.
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Şampiyonlara Vali teftişi
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