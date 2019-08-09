Ulaşıma top yekûn zam geldi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan toplantı sonunda zam karara bağlandı. 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli 2 lira 70 kuruş, öğrenci 1 lira 80 kuruş, aktarma ise ücretsiz olacak. Halen tam bilet 2.60, öğrenci 1.60, öğretmen ve emekli 2 lira. Aktarmalarda ise 1 lira ücret farkı alınıyor.

VATANDAŞI DÜŞÜNMÜŞLER

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, 2 yıldır aynı tarife üzerinden hizmet veren toplu taşıma esnafının, akaryakıt fiyatlarındaki artış, amortisman, sigorta, bakım-onarım ve işletme giderlerindeki artışı gerekçe göstererek talepte bulunduğunu söyledi. Filiz, fiyat düzenlemesi yapılırken halkın menfaatlerinin öncelikli olduğunu belirterek, "Fiyat çalışması titizlikle çalışılmış ve yeni tarife belirlenirken halkımızın ekonomisi ile toplu taşıma esnafının durumu arasında dengeleme yapılmıştır. Böylece artırım oranı yüzde 24 oranında tutulmaya çalışılmıştır" dedi.