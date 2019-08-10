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Alanya’da çılgın düğün

Alanya’da ile Canavar, düğüne elektrikli motosiklet ile giderek sürpriz yaptı

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Alanya’da çılgın düğün
KONYA Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde memur olarak görev yapan Duygu Ateş, bir süredir nişanlı olduğu Mimar Emre Canavar ile dünya evine girdi. Eski adıyla Park Alanya olan ve yenilenen yüzü ile hizmet vermeye başlayan Divalanya Recreation Club'daki renkli düğün, çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Genç çift düğün alanına akülü motorla girerek renkli görüntüler oluşturdu. Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin'in sahne aldığı düğündeki doyumsuz eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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Alanya’da çılgın düğün
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