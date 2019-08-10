Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğirdir Huzurevi'nde kalan yaşlılar için temsili gelindamat ile konvoy yapıldı. Huzurevinden çıkan konvoy Yeşilada'yı dolaştı. Konvoyun ardından huzurevinde düğün yemeği verildi. Yaşlılar yemeğin ardından çalan müziğin eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

NESİLLER BULUŞTU

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük,2019'un bakanlık tarafından 'Yaşlı Yılı' ilan edildiğini söyledi. Organizasyonunun temelinde yaşlılar olduğunu belirten kütük, "Onlar bizim geleceğimiz, tarihimiz, kültürümüz. Bir millet yaşlılarına ne kadar çok sahip çıkarsa ne kadar çok değer verirse geleceğini de o kadar çok ümitle bakabilir. Nesiller arası irtibatı sağlamak ve gençlikle yaşlıyı bir araya getirmek için böyle bir etkinlik yaptık" dedi.