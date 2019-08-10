Köfte zevki ormanı yaktı

Manavgat'ın Karacalar Mahallesi Hacıisalı mevkisinde sazlık alanda yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında 10 dönümlük makilik, çalılık ve sazlık alan yandı.

IZGARALAR BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde mangalda pişirilen köfteler bulundu. Yangının, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlendi. Yetkililer, yangına sebep olan kişi veya kişilerin ateşin büyümesinin ardından olay yerinden ayrıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız gelişigüzel her yerde piknik yapmamalı. Şiddetli poyrazın her an için yangın ve orman yangını çıkarma riski çok yüksek. Bu nedenle piknik alanlarında piknik yapılmalı" dedi.

SERİK UCUZ ATLATTI

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Aşağıoba Mahallesi Kuyukaya mevkisinde öğle saatlerinde boş arazide başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 10 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ve 20 yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti Yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.