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Sevimli dostlar yuvaya kavuşuyor

Kepez Belediyesi’nin ve , minik dostları sıcak yuvaya kavuşturuyor

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Sevimli dostlar yuvaya kavuşuyor

SOKAK hayvanlarına kucak açan Kepez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve hasta olan minik dostlara şifa dağıtıyor. Bugüne kadar birçok sokak hayvanını sağlığına kavuşturan merkez, onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilmek için de çalışmalar yapıyor. Merkez, minik dostları sıcak yuvalarına kavuşturma noktasında da örnek çalışmalara imza atıyor.

SAHİPLENDİRİLİYOR
Belediye ekipleri ya da vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve bakımevine getirilen minik dostlar, veterinerlerin şefkatli kollarına teslim ediliyor. Sokak hayvanları veterinerler tarafından önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından da hastalıklara karşı aşılanıyor. Bakımları yapılan qhayvanlar, daha sonra sevgiyle bakacak olan yeni sahiplerine teslim ediliyor.

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Sevimli dostlar yuvaya kavuşuyor
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