Sporcu Ordusu

Muratpaşa Belediyesi, spor şenliği düzenledi. Etiler Mahallesi'ndeki Mustafa Çetin Kaya Stadı'nda Spor İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen şenliğe, yaz spor okulları kurslarında adım atan binlerce çocuk ve velileri katıldı. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın mini konseri ile birlikte geçit töreni yapılan şenlikte küçük sporcular yeteneklerini sergiledi.

HAYAT SPORLA BAŞLAR

Şenliğin açılışına katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, küçük sporcularla tek tek ilgilendi. Uysal, "Sizleri çok seviyoruz, sizlere çok güveniyoruz. Türkiye'mizi ve şehrimizi sizlere emanet edecek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Başkan Uysal; "Bizler, sadece spor yaptırmıyoruz. Çocuğumuzun yaşamını enerjisini, sevgi dünyasını düzenliyor, empatisini ve hoşgörüsünü geliştiriyoruz. O yüzden, spor; hayata dair bir şeydir. Hayata dair olan şeylerde; bizleri organize eden, mutluluğa, centilmenliğe, doğru alışkanlıklara sevk eden, geleceğimizi de aydınlatan şeylerdir. Sanatı, sporu sevmek; hayatı sevmek, ilimi, irfanı, insanları, geleceği sevmektir" diye konuştu.

4 BİN 750 ÖĞRENCİ KURS GÖRECEK

Toplam 4 bin 750 öğrencisi olan Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları kurslarında yüzme, futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, cimnastik, bale, taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi ve hokey branşlarında düzenlendi. Yetişkinlere yönelik olarak ise; squash, badminton, fitness, su cimnastiği, pilates, yoga, wellness, bisiklet branşlarında eğitim veriliyor. 17 Haziran başlayan kurslar 29 Ağustos tarihinde son bulacak.