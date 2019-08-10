Turizmde yeni adres

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Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, bölgede turizme kazandırılmamış yerlerin gün ışığına çıkarılarak turizme kazandırılması için Seferyitiği Mağarası'nda inceleme yaptı. Kaymakam Sezgin, "Mağaranın teknik özellikleri muhtaç bir konu, anlatılanlara göre mağara içerisinde derinliklerde iki ayrı kol olduğu, kollardan bir tanesi İncirhan'a uzandığı söyleniyor. Mağaraya inmek için mağara uzmanlarına profesyonellere ihtiyaç var, çünkü mağara içerisindeki boşluk devam ediyor" dedi. Türkiye'de yüzlerce, binlerce mağara olduğunu, bunlardan özelliği olanların turizme kazandırıldığını aktaran Sezgin, "Burayı turizme kazandırmak için çalışmalar yapacağız" dedi.