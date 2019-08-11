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Başkan Üstün’e hüzünlü veda

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Başkan Üstün’e hüzünlü veda
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden AK Partili Mustafa Üstün, toprağa verildi. Üstün için Sütçüler ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Başkan Üstün’e hüzünlü veda
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