Çocuklara kıymayın

ANTALYA polisi, sokakta çalıştırılıp dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan ekiplerin bir hafta süren uygulaması sonunda 9 dilenci, 8 midye satıcısı, 4 mendil satıcısı, 2 çiçek satıcısı, 15 su, meyve, ceviz vb. satıcı olmak üzere toplam 38 çocuk tespit edildi. Çocuklardan 33'ü ailesine, 5'i Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edildi.

SOKAKTA ÇALIŞTIRILIYORLAR

Yapılan araştırmada tespit edilen ve ailesine teslim edilen çocuklardan 15' inin, yurda teslim edilen çocuklardan ise 2' sinin yıl içerisinde değişik tarihlerde aynı eylemi yaptıkları belirlendi. Satıcı ve dilencilik yaptığı tespit edilen 18 yaşından büyük 15 şahsa da 4 bin 800 TL idari para cezası verildi.