Hem tatil hem sanat

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy Sanat Kampı, değişik tatil seçeneği arayanların gözdesi haline geldi. Yaklaşık 15 atölyede sanat faaliyetlerine katılan tatilciler; doğa yürüyüşü, tekne turu, yamaç paraşütü gibi değişik aktivitelerle de yorgunluk atıyor. Geçtiğimiz dönemlerde tatillerini her şey dahil otellerde geçirdiklerini kaydeden tatilciler, sanat kampında değişik atölye çalışmaları ile ruh ve bedenlerini de dinlendirdiklerini söyledi. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, öğrenci, muhasebeci, terapistin de yer aldığı 100'ün üzerinde tatilci hem sanat öğreniyor hem de klişeleşmiş tatil şeklinden kurtuluyor.

'OLDUKÇA YOĞUN GEÇİYOR'

Kayaköy Sanat Kampı Yetkilisi Lara Sarabil Ekiz, değişik tatil arayan yerli ve yabancıların kampı tercih ettiğini söyledi. Ekiz, "Her meslek ve yaş grubundan müdavimlerimiz var. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları oldukça yoğun geçiyor. 15 atölyede çeşitli faaliyetler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Geceleri ise konserlerimiz oluyor. Her geçen yıl daha fazla insana ulaşıyoruz" dedi.



? EL BECERİSİ GELİŞİYOR'

KAYAKÖY Sanat Kampı'na katılmak için Belçika'dan geldiğini kaydeden Hülya Yavuz, "Kızım Ceylin ile burada tatilimizi gerçekleştiriyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Cenk Güçbilmez ise, "Burada ilgi duyduğum ağaç oymacılığı hakkında bilgiler ediniyorum. Klasik tatil anlayışının dışına çıktık. 5 yıldızlı otellerde kaldığımız zaman bir yere sıkışıp kalıyorduk. Kızım Rüya ise kil atölyesinde eğitimlere katılıyor" diye konuştu. Eskişehir'de doktor olarak görev yapan Gül Tandoğaç ta, "Burada her meslek grubundan kişilere rastlamak mümkün" ifadelerini kullandı.