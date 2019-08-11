Şehitlikte hüzün

BUGÜN NELER OLDU

tüm mezarlıklar arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyareti, gün boyu sürdü. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret için gelen vatandaşlar, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki şehitlikte de hüzün vardı. Şehit yakınları kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü. Şehitlikte yakını olmayan vatandaşlar da ülke uğruna canlarını verenleri unutmadı. 1995 yılında evlatlarının şehit veren Bilgiç ailesi de şehitliğe gelerek dua etti. Anne Fatma Bilgiç, "Her bayram o benim elimi öperdi. Şimdi ben onu öpmeye geldim" dedi.