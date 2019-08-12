Akdeniz Üniversitesi 114 ülkenin gözdesi

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Üniversitesi'nde (AÜ) 114 ülkeden 2 bin 400 öğrenci bulunduğu açıklandı. rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ'nün her geçen yıl uluslararası üniversite kimliğine hızla yaklaştığını ve yabancı öğrenci sayısında hedeflerini yükselttiklerini söyledi. Rektör Ünal, "Dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ediyor. En çok tercih eden ülkelerin başında Azerbaycan, Kazakistan gibi Türk cumhuriyetlerinden, Rusya, İran, Suriye ve bunu Avrupa ülkeleri takip ediyor. Avustralya'dan Brezilya'ya Tanzanya'dan Sri Lanka'ya, ABD'ye kadar, 114 ülkeden uluslararası öğrenci geliyor" dedi. En çok tercih edilen fakültelerinin tıp fakültesi olduğunu ifade eden Rektör Ünal, "Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi, ön lisans programlarından Teknik Bilimler ve Sağlık Hizmetleri en çok tercih edilen meslek yüksekokullarımız" diye konuştu.2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin tercihleri sonucu önlisans eğitiminde 8 bin 156 kontenjandan 8 bin 095'i, lisans eğitimindeki 6 bin 836 kontenjandan 6 bin 803'üne öğrencilerin yerleştirilmesiyle kontenjanlar doldu.