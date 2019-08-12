Andrey Karlov Demre’de anıldı

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HALK arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un 1759'uncu doğum yıl dönümü için Demre'ye gelen Rus din adamları, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u, adını taşıyan caddedeki anıtı başında andı. Anmaya Rusya'nın Antalya Konsolosluğu Ataşesi Andrian Anorianev, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Rusya'nın Moskova Patrikhanesi'nden gelen Başpiskopos Georgi Sefgeev ile din adamları, Rus turistler ve Demreliler katıldı. Müslümanların Kruban Bayramı'nı kutlayan Marina Karlov, "Eşimin adı sonsuza dek bu caddede yaşayacak" dedi.