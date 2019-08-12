Anlamsız kısıtlama

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sezon öncesinde TFF'nin getirdiği oyuncu kısıtlamasının anlamsız olduğunu söyledi. Korkmaz, alt yapıdan 4 oyuncunun kadro girme zorunluluğunun da kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Korkmaz, sezon başlamadan önce TFF'ye 28 kişilik kadro bildirmek zorunda olduklarını, yapılan oyuncu kısıtlamasının mantığını anlamadığını ifade etti. Federasyonun bu kısıtlamayı acilen kaldırması gerektiğini anlatan Korkmaz, "Bir de altyapıdan 4 kontenjan genç oyuncu alınmasını anlamıyorum. Yetersiz bir oyuncuyu kadroya yazmanın bir anlamı yok. Zaten yeterli olan oyuncuyu oynattık, oynatıyoruz, oynatmaya da devam edeceğiz. Kısıtlama nedeniyle bir kadro yapılanması yapıyoruz. Sergen Yatağan'ı 2. Lig takımı Bodrum Belediyespor'a gönderdik. Onu orada takip edeceğiz. Antalya'da alt liglerde yer alan Kemerspor, Serik Belediyespor gibi takımlar var. Onlara da oyuncu vererek, gelişimlerini sağlayacağız"
diye konuştu. Korkmaz, Türkiye'den yurt dışına futbolcu transferlerini de değerlendirdi. Türkiye futbol pazarının Avrupa için çok ucuz olduğunu söyledi. "Önemli olan oyuncunun oraya gitmesi. Türk piyasası Avrupa piyasasına göre çok ucuz kaldı"
diyen tecrübeli teknik adam; Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'daki alt lig takımlarının rahatlıkla bir oyuncunun bonservisine 3-4 milyon, oyuncuya da 1-2 milyon Euro verebildiğini vurguladı.
KENDİLERİNİ ADASALAR...
Türkiye'nin futbolda çok göz önünde olan pazar haline geldiğini anlatan Korkmaz, "Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar artık çok yüksek ücret veremiyor. Avrupalılar buradan oyuncu almak istiyor. Aslında oyuncular kendilerini futbola adasalar, gelişimlerini sağlasalar, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok kolay. Artık zor bir şey değil. Çünkü, Türkiye'nin veremediği bonservis ücretlerini Avrupa çok rahat veriyor" diye konuştu.