Anlamsız kısıtlama

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sezon öncesinde TFF'nin getirdiği oyuncu kısıtlamasının anlamsız olduğunu söyledi.Korkmaz, sezon başlamadan önce TFF'ye 28 kişilik kadro bildirmek zorunda olduklarını, yapılan oyuncu kısıtlamasının mantığını anlamadığını ifade etti. Federasyonun bu kısıtlamayı acilen kaldırması gerektiğini anlatan Korkmaz,diye konuştu. Korkmaz, Türkiye'den yurt dışına futbolcu transferlerini de değerlendirdi. Türkiye futbol pazarının Avrupa için çok ucuz olduğunu söyledi.diyen tecrübeli teknik adam; Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'daki alt lig takımlarının rahatlıkla bir oyuncunun bonservisine 3-4 milyon, oyuncuya da 1-2 milyon Euro verebildiğini vurguladı.Türkiye'nin futbolda çok göz önünde olan pazar haline geldiğini anlatan Korkmaz, "Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar artık çok yüksek ücret veremiyor. Avrupalılar buradan oyuncu almak istiyor. Aslında oyuncular kendilerini futbola adasalar, gelişimlerini sağlasalar, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok kolay. Artık zor bir şey değil. Çünkü, Türkiye'nin veremediği bonservis ücretlerini Avrupa çok rahat veriyor" diye konuştu.