Antalya’nın simgesi aslına geri dönecek

KALEİÇİ'Nİ

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Antalya'nın en önemli sembollerinden biri olan ve Bizans dönemine ait burçlar üzerinde 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin tepesinde, 1940'lı yıllara kadar kubbe olduğu ortaya çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, üzerine sonradan yapılan taşları kaldırarak, Saat Kulesi'ne kubbe yapacak.1900'lü yılların başında inşaa edilen Saat Kulesi'nde yapılan incelemede, kulenin tepesinde, 1940'lı yıllara kadar kubbe olduğu ortaya çıkarıldı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Saat Kulesi'nin restorasyonu için proje hazırladı. Projede hem kulenin yer altında kalan kısmı açığa çıkartılacak, hem de içi temizlenip, merdivenleri yenilenerek, üzerine de 1900'lü yılların başında yapıldığı belirtilen orijinaline uygun kubbe eklenecek.Uzun yıllardır kaderine terk edilen Saat Kulesi'nde 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda kubbesinin yok edildiği ve üst kısmına sahne dekorunda da kullanılan imitasyon taşlardan ekleme yapıldığı belirlendi. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Saat Kulesi ile ilgili Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca rölöve, restitüsyon, restorasyon ve aydınlatma projelerinin onaylandığını açıkladı. Coşar, restorasyonun özgün mimariye göre yapılacağını söyleyerek, "Özgününde kubbeli ve biz orijinaline sadık kalarak restorasyonu yapacağız" diye konuştu.Kazı çalışmalarının turizm sezonu bittikten sonra başlatılacağını belirten Hüseyin Coşar, Saat Kulesi'nin, halkın ziyaretine açılacağını da kaydederek, "Antalyalılara müjdemiz de olsun, burayı yaşayan bir yer yapmak istiyoruz. Bütün Antalyalılar ve turistler gezip görebilecek, Saat Kulesi'ne çıkabilecek" diye konuştu.yıl 10-13 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali, Rusya'da tanıtılacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu'nca, Rusya'nın en eski kentlerinden Ryazan' da düzenlenecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu'nda, Kaleiçi Old Town Festiali sunumu yapacak.