Atlı birlik sahile indi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği atlı polis timleri, Kurban Bayramı'nda sahile indi. Birlik 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı sahilinde bayram süresince devriye gezecek. Atlı polisler, hem güvenliği sağlayacak, hem de bayram boyunca düzenlenecek etkinliklerde görev alacak.Her gün 10.00-12.00 saatlerinde devriye görevi yapan atlı polisler, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Atlara en fazla ilgiyi çocuklar gösteriyor. Atlı ekipler, sahile gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı tatilciler polislerle sohbet edip, atları sevme şansı bulurken fotoğraf çektiriyor. İstekleri kırmayan polisler, bazı çocukları da atlara bindirerek bir süre gezdiriyor.Bayram süresince sahilde devriye yapacaklarını belirten atlı polis memuru Davut Kaymaz, "Devriyemiz sırasında vatandaşlardan olumlu tepki alıyoruz. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Mutlu oluyoruz" dedi.