Bayrama yangınla uyandılar

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Kurban Bayramına iki büyük yangınla girdi. Manavgat'ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ mahallesinde gece 03.00 sıralarında çıkan yangında 4 ev ve 4 samanlık yandı. Yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi ve Ali Budak, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Duran Kuş'a ait ev ve samanlık tamamen yandı. Sarılar Mahallesi Naras Köprüsü yakınlarında bulunan belediyeye ait Özel Ağaçlandırma Sahasında da yangın çıktı.Yangında 1.5 hektar fıstık çamı yandı. :Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı itfaiyenin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve 2 yangın helikopteri müdahale etti. Yanğınlar ormanı küle çevirdi.