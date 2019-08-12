Bize yakışmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, belediyelerin belirlediği kurban kesim yerleri vatandaşlarla doldu taştı. Bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerine koşan Antalyalılar akşam saatlerine kadar kurban kesme telaşı yaşadı. Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı kenarında belirlediği kurban satış ve kesim noktasında her yıl olduğu gibi dün de ilkel görüntüler yaşandı. Yaşanan ilkel görüntü turizm kenti Antalya'ya yakışmadı.Muratpaşa Belediyesi'nin izin verdiği bölge hem kurbanlık satış hem de kesim yeri aynı olunca ortaya sağlıksız ve istenmeyen görüntüler çıktı. Büyük bir kargaşanın yaşandığı alanda tüm uyarılara rağmen küçük çocukların gözü önünde kesim yapılmakta bir sakınca görülmedi. Kesilen kurbanlıkların iç organları yerlere atılırken beliye tarafından hemen kesim yerinin yanına yerleştirilen çöp konteynırlarında oluşan sağlıksız görüntüler görenleri hayrete düşürdü.Gazi Bulvarı'nda, kent merkezinden havalimanı istikametinde trafik akışı kilitlendi. Yol, trafik ekiplerinin tüm uğraş ve uyarıları ile güçlükle açılabildi. Ana arterin bir şeridi park yeri oldu. Gün içerisinde trafik zaman zaman tek şeride düştü. Oluşan trafik nedeniyle turistleri taşıyan tur otobüsleri gidecekleri bu yıl da yere ulaşmakta zorluk çekti.Yaşanan ilkel tablo karşısında vatandaşlar isyan etti. Alanda yaşanan karmaşa ve sağlıksız ortamdan şikayet eden vatandaşlar, bu ilkel görüntülerin Antalya'ya yakışmadığını ifade etti. Her yıl aynı şeyleri yaşamak istemediklerini belirten halk, yetkililerin önlem almalarını istedi.Gazi Bulvarı'ndaki Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki pazardan satın aldıkları kurbanlıkları yolun karşısına park ettikleri araçlarına götürmek için üst geçidi kullanmak isteyenler zorlandı.ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği kesim noktalarında Antalyalılar kurbanlıklarını veteriner hekim kontrolünde, güvenli, hijyenik ve İslami kurallara uygun bir şekilde kestirerek poşetli bir şekilde teslim aldı. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler mahallesindeki kesim hizmeti bugünde verilecek.