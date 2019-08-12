Isparta’nın açık hava stüdyosu

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ISPARTA'NIN Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına yerleştirilen fotoğraf çektirme köşeleri turistlerden ilgi görüyor. Türkiye'nin lavanta üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına konulan dekoratif fotoğraf çektirme köşeleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Lavanta üreticileri tarafından tarlalara yerleştirilen traktör, motosiklet, ahşap pencereler, ahşap kapılar, salıncaklar lavantanın ziyaretçilerine sunduğu görsel şölene renk katıyor.Türkiye'nin farklı illerinden köyü ziyaret ederek lavanta tarlalarının güzelliğini görme imkanı bulan ziyaretçiler, tarlanın içindeki objelerle fotoğraf çektirerek, hatıralarına ekliyor. Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörü Ali Sağdaş, lavanta tarların son yıllarda iç turizmine de katkı sağladığı söyledi.