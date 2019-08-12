Köpek hırsızları barınağı talan etti

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde hırsızlar, toplanıp barınaklara konulan Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı. Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlar, güvenlik kameralarına zarar verip köpekleri çaldı. Olay, Hırsızlar ise güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan şikayet üzerine polis inceleme başlattı.Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklerin beslenmesinin yasak olduğunu söyledi. Öte yandan Pitbull Terrier cinsi köpeğine el koyulan Salih Akkuş'u ekipler zor ikna edebildi.