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Köpek hırsızları barınağı talan etti

’nın Kumluca ilçesinde, toplanıp barınaklara konulan beslemesi yasak köpekleri hırsızlar çaldı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Köpek hırsızları barınağı talan etti
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde hırsızlar, toplanıp barınaklara konulan Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı. Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezine giren hırsızlar, güvenlik kameralarına zarar verip köpekleri çaldı. Olay, Hırsızlar ise güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan şikayet üzerine polis inceleme başlattı.

BELSENMELERI YASAKLANDI
Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklerin beslenmesinin yasak olduğunu söyledi. Öte yandan Pitbull Terrier cinsi köpeğine el koyulan Salih Akkuş'u ekipler zor ikna edebildi.
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Köpek hırsızları barınağı talan etti
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