Rus gelin sanayici oldu

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RUSYA'DA üniversitede tanıştığı Fatih Akdağ ile evlendikten sonra Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen Marina Akdağ, kurdukları tesiste muz atıklarından gübre üretiyor.Moskova'da üniversite eğitimi alırken tanışan ve okul bittikten sonra evlenen Marina ile Fatih Akdağ çifti, evliliklerini Arina ve Servet adını verdikleri çocuklarıyla taçlandırıp 2005'te Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşti. Rus gelin, daha sonra eşinin güvenlik sistemleri üzerine kurduğu şirkette çalışmaya başladı. Zamanla Türk kültürünü benimseyen Marina Akdağ, Alanya Belediyesinin muz lifi projesinden etkilenerek eşiyle 10 milyon liralık geri dönüşüm tesisini kurdu.Muz atıklarını son teknolojiyle kurdukları tesiste, bitkisel ve organik gübre üretimine dönüştüren Marina Akdağ, haftanın üç günü Antalya'daki pazarlama ofisi ile Alanya'da Yeşilöz Mahallesi'ndeki tesisleri arasında gidip geliyor. Marina Akdağ, muz atıklarından bitkisel sıvı ve katı gübre üretmeye başlamanın kendisini gururlandırdığını söyledi. Türkiye'de yabancılara sıcak davranıldığını vurgulayan Akdağ, "Bu ülkeden gitmeyi hiç düşünmüyorum çünkü çok mutluyum" dedi.