Safari turuna kıskaç

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Alanya'da geçen hafta Sapadere Kanyonu'nda 1 turistin ölümü 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan safari turlarını jandarma kıskaca aldı. Belgesi eksik olan firma ve şahısların tura çıkmalarına izin verilmedi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince safariye çıkan araçlar ve sürücüler sıkı denetimi başladı 7 Ağustos Çarşamba günü Sapadere turunda Nazmi Kaplan'ın kullandığı 07 AGZ 94 plakalı minibüsün 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu Hollandalı 46 yaşındaki Rudy Johannes Kerkhof yaşamını yitirmişti. Sürücü Nazmi Kaplan, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.Kaza ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kırsal bölgelere ve Sapadere Kanyonu'na safari turu yapan bütün araçları tek tek kontrol etmeye başladı. Sürücülerin ehliyetleri ve araçlarının belgesi olup olmadığını kontrol eden jandarma, belgesi eksik olanları yoldan geri çevirdi. Alanya Kaymakamlığı, sezon boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.