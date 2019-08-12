Şampiyon kanaryalar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kafes Kuşları Derneği Başkanı Aziz Çetin, Döşemealtı ilçesindeki çiftliğinde yetiştirdiği Gloster, Yorkshire ve Agi kanarya türleri ile sayısız Türkiye, 6 dünya şampiyonluğu elde etti. Ağır ceza avukatlığı yapan Çetin'in iki ayrı üretim çiftliğinde 700 kanaryası bulunuyor.Stresli işinden arta kalan zamanlarını şampiyon ve şampiyon adayı kanaryalarla ile ilgilenerek uzaklaştığını söyleyen avukat Çetin, "Kentte döner dönmez ailem ve kanaryalarımla ilgilenirim. Kanaryalar benim yorgunluğumu, işimin yükünü alıp götürüyor" dedi Aynı zamanda Uluslararası kanarya hakemi de olan avukat Aziz Çetin, yılın büyük bir bölümünde ise dünyanın dört bir yanında kanarya yarışmalarında görev yapıyor. Çetin, bugüne kadar binlerce İngiliz, İtalyan, İspanyol, Alman, Fransız, Belçika ve Hollandalı turisttin kente gelmesini sağladığını ifajde etti. Çetin, iki çiftliğinde ürettiği marka kanaryaları dünyanın dört bir yanından gelen kuş meraklılarına damızlık veriyor.