Tatilci çocuklara ‘El Clasico’ ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daki Rixos otellerinde ve The Land of Legends'ta konaklayan misafirlerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiğisona erdi. Yarı final ve final maçlarını FIFA kokartlı hakemlerve'ün yönettiği turnuvada şampiyon olan takımın oyuncuları Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak El Clasico derbisine ebeveynleriyle gitmeye hak kazandı.Rixos Hotels tarafından 1-9 Ağustos tarihleri arasındaki turnuvada, Rixos Sungate ve Rixos Premium Tekirova arasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği final maçını kazanan Rixos Sungate çocukları, şampiyonluk kupasını genel müdürler Derya Billur ve Faruk Karaca'dan aldı.Rixos Sungate takımının antrenörlüğünü Andrey Arshavin, Rixos Premium Belek'in antrenörlüğünü Ali Zitouni ve Rixos Premium Tekirova'nın antrenörlüğünü Evgeni Aldonin yaparken, The Land of Legends takımını ise Andriy Voronin yönetti.