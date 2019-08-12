Tatilci çocuklara ‘El Clasico’ ödülü

Antalya'daki Rixos otellerinde ve The Land of Legends'ta konaklayan misafirlerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği Rixy Futbol Turnuvası
sona erdi. Yarı final ve final maçlarını FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır
ve Ümit Öztürk
'ün yönettiği turnuvada şampiyon olan takımın oyuncuları Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak El Clasico derbisine ebeveynleriyle gitmeye hak kazandı.
RİXOS BİRİNCİ OLDU
Rixos Hotels tarafından 1-9 Ağustos tarihleri arasındaki turnuvada, Rixos Sungate ve Rixos Premium Tekirova arasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği final maçını kazanan Rixos Sungate çocukları, şampiyonluk kupasını genel müdürler Derya Billur ve Faruk Karaca'dan aldı. Şampiyon takımın minik oyuncuları ödül olarak 1 Mart 2020 tarihinde Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico derbisine ebeveynleriyle gitmeye hak kazandı.
ÜNLÜ ANTRENÖRLER
Rixos Sungate takımının antrenörlüğünü Andrey Arshavin, Rixos Premium Belek'in antrenörlüğünü Ali Zitouni ve Rixos Premium Tekirova'nın antrenörlüğünü Evgeni Aldonin yaparken, The Land of Legends takımını ise Andriy Voronin yönetti. Karşılaşmalara çocukların aileleri gibi otelin misafirleri de büyük ilgi gösterdiler.